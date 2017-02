Wpłaty dla ZUS jednym przelewem?

We wtorek rząd zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującym, że wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można wpłacać jednym przelewem.

Posiedzenie rządu ma rozpocząć się o godzinie 11.00. Posiedzenie będzie krótsze niż zazwyczaj w związku z wizyta w Polsce Kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która spotka się m.in. z premier Beatą Szydło.

Projekt nowelizacji m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którym zajmie się Rada Ministrów przewiduje, że wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można od 1 stycznia 2018 r. wpłacać jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek płatnika składek.

Teraz do ZUS trafiają cztery przelewy: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz emerytury pomostowe.

Numer nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek. Projekt nakłada obowiązek wygenerowania numerów rachunków do końca 2017 r.

Resort rodziny pracy i polityki społecznej, który przygotował projekt, chce też w tej zmianie prawa obniżyć stopy procentowe odsetek z tytułu nieprzekazanych składek do OFE, co ma dać nie więcej niż o 2 mln zł rocznie oszczędności dla ZUS. Obecnie stopa procentowa dla takich nieprzekazanych z winy ZUS składek, to 4,51 proc. Po zmianie miałaby być równa stopie referencyjnej NBP, czyli obecnie niższa o trzy punkty procentowe - 1,5 proc. Na koniec marca suma nieprzekazanych składek do OFE wynosiła 81,1 mln zł.

W projekcie zapisano też nowe maksymalne limity wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na urlopy rodzicielskie na lata 2016-25. Kwoty te rosną od 4,7 mld zł w 2016 r. do 9,2 mld zł w 2025 r. Projekt zakłada też, że gdyby po pierwszym półroczu wydano więcej niż 49 proc. wydatków zaplanowanych na dany rok, limit może zostać podniesiony o kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków.

Przygotowywana ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Część przepisów dotyczących nowych rachunków wejdzie w życie później - 1 października 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.