Orange zapłaci 30 mln kary - czy koszty poniosą klienci?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na operatora usług telekomunikacyjnych Orange Polska karę w wysokości 30 mln zł oraz nakaz rekompensaty publicznej wobec klientów dotkniętych skutkami niedozwolonej praktyki w postaci automatycznego przedłużania umów abonentom bez ich wyraźnej zgody oraz nakładania wysokich kar na klientów, którzy po takim automatycznym przedłużeniu umowy zdecydowali się ja zerwać.

W sytuacjach, gdy klienci przed zakończeniem umowy nie podejmowali żadnych działań, Orange traktowało to jako domyślną zgodę na automatyczne przedłużenie umowy: 6 miesięcy w przypadku Neostrady oraz 12 miesięcy lub 24 miesiące w przypadku pozostałych usług stacjonarnych. Niedozwolone działania miały charakter długotrwały, co wpłynęło na decyzję UOKiK o wysokości kary.

Zdecydowana reakcja UOKiK w obronie interesów konsumentów cieszy, jednak naturalne jest postawienie pytania czy ukarany usługodawca nie postanowi "odrobić strat" podwyższając koszty usług. O to czy realnych kosztów kary nie zapłacą konsumenci i czy istnieją mechanizmy pozwalające zapobiec takim praktykom zapytaliśmy Biuro Prasowe UOKiK:

Nie posiadamy takiego mechanizmu działającego automatycznie , jednak monitorujemy to, co się dzieje na rynku i mamy prawo interweniować w sytuacji zaobserwowania działań uderzających w konsumenta. Jeśli otoczenie rynkowe jest konkurencyjne, to wprowadzanie podwyżki, która nie jest wynikiem gry rynkowej jest trudne.

Warto zauważyć, że bez naszej decyzji usunięcie skutków w stosunku do poszkodowanych konsumentów na taką skalę nie byłoby możliwe.

Małgorzata Cieloch