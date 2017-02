Japońscy męczennicy Chrystusa

Na początku XVI-go wieku chrześcijaństwo w Japonii rozwijało się bardzo dynamicznie. Pierwszym misjonarzem w tym kraju był św. Franciszek Ksawery w latach 1549-1551. Niestety, pięknie zapowiadające się dzieło zostało prędko zatrzymane przez fanatyzm władców. Wybuchło nagłe, bardzo krwawe prześladowanie. Na te właśnie czasy przypada bohaterska śmierć św. Pawła Miki i jego 25-ciu Towarzyszy. Wśród tych męczenników było 3 jezuitów, 6 franciszkanów i 17 tercjarzy franciszkańskich.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





Paweł Mika i jego towarzysze ponieśli śmierć 5 lutego 1597 r. Są to pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.Do chwały błogosławionych wyniósł ich Urban VIII w roku 1627, a do chwały świętych - Pius IX w roku 1862. Tenże papież doprowadził ponadto do beatyfikacji kolejnych 205 innych męczenników japońskich, którzy ponieśli śmierć w XVII-ym wieku.