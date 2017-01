Jakie zawody będą poszukiwane?

Na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej powstał raport z ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów 2017”. Pokazuje on, w jakich zawodach brakuje rąk do pracy, a w jakich trudno będzie znaleźć zatrudnienie.

Według badania najbardziej brakuje kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. W tych zawodach przedsiębiorcom najtrudniej znaleźć dobrze przygotowanych do pracy pracowników. Wśród zawodów deficytowych znaleźli się też spawacze, pielęgniarki i księgowi. Pracodawcom trudno znaleźć też krawców, kucharzy czy fryzjerów. Poszukiwani są też piekarze, cieśle, murarze, mechanicy i pracownicy ds. finansowych.

Na przeciwnym biegunie znajdują się ekonomiści i pedagodzy. Problemy ze znalezieniem pracy będą mieli też pracownicy biur podróży, specjaliści technologii żywienia czy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. Poszukiwani nie są też filozofowie, historycy czy specjaliści administracji publicznej.

Porównanie tegorocznych wyników z wynikami za rok ubiegły pokazuje, że spadła liczba deficytowych zawodów, czyli takich, w których trudno znaleźć pracę. To zaledwie 4 proc. wszystkich wyszczególnionych w badaniu zawodów. Rośnie za to liczba zawodów deficytowych, czyli takich, w których potencjalnych miejsc pracy jest więcej niż osób nim zainteresowanych. Stanowią one 14 proc. wszystkich wyszczególnionych zawodów. W pozostałych profesjach (ponad 80 proc. wyszczególnionych) panuje względna równowaga między poszukującymi i oferującymi pracę.

W porównaniu do zeszłorocznego badania znacząco wzrosły braki wśród kierowców ciężarówek i krawców. Za to w wypadku zawodów deficytowych, we wszystkich kategoriach spada różnica między liczbą osób poszukujących pracy, a liczbą dla nich ofert. Badanie potwierdza też fakt, że polski rynek pracy staje się rynkiem pracownika. To pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem specjalisty na określone stanowiska. Powodem tego zjawiska są już nie tylko braki w wykształceniu potencjalnych pracowników, ale również warunki pracy i płacy oferowane w poszczególnych zawodach. Może to znacząco wpłynąć właśnie na polepszenie tych warunków.

Badanie „Barometr zawodów 2017” zostało zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Raport jest dostępny na stronie: barometrzawodow.pl