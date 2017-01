Miewał prorocze sny, kochał młodzież i miał dar bilokacji

Jan Bosko (Giovanni Bosco) urodził się 16 sierpnia 1815 w Castelnuovo, zmarł 31 stycznia 1888 w Turynie. Syn Franciszka Bosco i Małgorzaty Occhieny. Miał dwóch starszych braci Antonia i Józefa. W wieku dwóch lat stracił ojca i wdowa sama musiała sobie radzić z trójką dzieci i teściową.

W wieku 9 lat Janek miał pierwszy niezwykły sen, który po latach uznał za „proroczy” i który kilkakrotnie opowiadał chłopcom w oratorium.

W swojej rodzinnej miejscowości był znany jako linoskoczek, iluzjonista, pięknie opowiadał przypowieści, przychodzili go słuchać nie tylko koledzy, ale i dorośli. Organizował dla kolegów spotkania z modlitwą tzw. „kazania” – najpierw powtarzał kazanie z niedzielnej Mszy, a następnie występował jako linoskoczek.

Janek Bosko jako linoskoczek MG 26 marca 1826 roku przyjął Pierwszą Komunię Świętą. W lutym 1827 musiał opuścić dom. Powodem były awantury dotyczące jego naukę, jego starszy brat Antonii uważał, że jest mu niepotrzebna i powinien pracować. Znalazł zatrudnienie u rodziny Moglia. Dwa lata później wrócił do domu. Od tej pory uczył się u księdza Calosso, napisał później jego biografię. W 1831 poszedł do szkoły w Chieri, by ją się utrzymać, pracował w stajni, u krawca, szewca, cukiernika i stolarza. Znalazł też czas na naukę gry na pianinie, organach i skrzypcach. Te wszystkie umiejętności, przydały mu się potem w oratorium.

Chciał wstąpić do zakonu franciszkanów. Był jednak w rozterce, w tym czasie przydarzył mu się dziwny sen. Zobaczył wielu zakonników, którzy biegli bez widocznego celu. Jeden z nich zwrócił się do chłopca tymi słowami: "Tu nie znajdziesz spokoju. Bóg przygotowuje dla ciebie inne miejsce". Także rada ks. Cafasso, sprawiła, że poszedł do seminarium w Chieri. Tam poznał Alojzego Comollo, uznawany był za wzorowego kleryka. Umówili się, że ten, który pierwszy umrze, przyjdzie powiedzieć drugiemu, czy został zbawiony. Alojzy umarł jako pierwszy i faktycznie nawiedził Janka. Scena ta jest często wspominana. Nagle w budynku zamigotało światło i rozległo się dudnienie, które postawiło wszystkich na równe nogi. A gdy ucichło, głos z daleka obwieścił: "Bosko! Zostałem zbawiony!"

Swoją posługę kapłańską Janek rozpoczął 5 czerwca 1841 roku. Najpierw wykonywał ją przede wszystkim wśród więźniów i chorych. 8 grudnia 1841 uznaje się za początek jego apostolstwa wśród młodzieży i oratorium. Pomagał chłopcom znajdować pracę, zabierał ich na wycieczki, organizował zabawy. Odprawiał dla nich Msze św, spowiadał.

Pierwsze swoje oratorium otworzył 12 października 1844 roku w Valdocco, na przedmieściach Turynu. Siedziba była wielokrotnie przenoszona. Wreszcie 5 kwietnia 1846 roku znaleziono stałe miejsce w szopie należącej do Franciszka Pinardiego. Kolejne oratorium zostało otwarte 8 grudnia 1847. W 1852 zbudował kościół dla swoich podopiecznych. Wszystko rozrastało się w bardzo szybkim tempie. Zapewnił chłopcom miejsce pracy. Warto pamiętać, że wszystko, co czynił ks. Bosko rozpoczynał od „Zdrowaś Mario”. W pracy pomagał ks. Józef Cafasso, a potem także mama ks. Bosko – Małgorzata. Wśród wychowanków byli m.in. Dominik Savio, Michał Rua i Jan Cagliero.

System wychowawczy, które stosował w swoich domach był system prewencyjnym i opierał się w całości na rozumie, religii i miłości wychowawczej. Wprowadzał on zasadę, że wychowawca stara się być dla wychowanka przyjacielem.

26 stycznia 1854 roku ks. Bosko zapowiedział utworzenie Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego. Kult tego świętego polecił Jankowi ks. Cafasso. Rok później zostało ono oficjalnie założone, a pierwszym salezjaninem został Michał Rua, późniejszy następca ks. Bosko. 11 listopada 1872 ks.Bosko założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Dwa lata później Zgromadzenie wysłało pierwszych misjonarzy do Ameryki.

Napisał ponad 200 różnych tekstów. Publikował m.in. „Czytanki katolickie” – była to popularna seria miesięcznika małego formatu, przeznaczona dla ludu i młodzieży. Obejmowała zeszyty o charakterze pouczająco-apologetycznym, biografie i opowiadania rozrywkowe, które miały podłoże historyczne. Zaczęły być wydawane w 1853 roku. Od 1861 roku posiadał własną drukarnię.

Ks. Bosko omijał sprawy politycznie, kiedy nie było to potrzebne, nie wypowiadał się na te tematy. Zawsze twierdził, że jego polityką jest „Ojcze Nasz”. Zdarzały mu się też niebezpieczne sytuacje, ale z nich zawsze ratował go Szarik – pies znikąd. Sam ks. Bosko nawet w swoich "Wspomnieniach" pisze, że nie wie, skąd pies się wziął. Pojawiał się zawsze w niebezpiecznych sytuacjach, widzieli go także chłopcy z oratorium. Janka traktował jak swojego pana. „Wiem tylko, że to zwierzę było dla mnie w najwyższym stopniu opatrznościowe w wielu niebezpieczeństwach, jakie mi groziły” - czytamy we "Wspomnieniach Oratorium".

Maryja zawsze miała wyjątkowe miejsce w życiu księdza Bosko. Odnowił kult Maryi Wspomożycielki Wiernych. Na Valdocco wybudował kościół pod Jej wezwaniem.

Utrudzony ponad siły umiera rankiem 31 stycznia 1888 roku, szepcząc jeszcze w ostatniej chwili: "Czyńmy wszystkim dobrze, nie wyrządzajmy krzywdy!"

Zostawił zakon umocniony i posiadający 65 domów. Następcą był Michał Rua, a kardynałem na misjach został ks. Jan Cagliero. Do Polski salezjanie przybyli 1898 roku.

Z ciekawostek ks. Bosko miał dar bilokacji. Był niezwykle oczytany, znal łacinę, grekę i hebrajski. Miał niesamowitą pamięć.

Jan Bosko został beatyfikowany 2 czerwca 1929 i kanonizowany 1 kwietnia 1934 przez Piusa XI. Kanonizowany został w dzień Wielkanocy.

Jest patronem: młodzieży, chłopców, ministrantów, uczniów, studentów, redaktorów, wydawców.

Poniżej film z kanonizacji:

S. S. Pio XI benedice la folla in occasione delle canonizzazione di Don Bosco [1] [1934]

Caeremoniale Romanum