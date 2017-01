Papież na Dzień Pamięci o Holokauście

Franciszek przyjął też dziś na audiencji pięcioosobową delegację Europejskiego Kongresu Żydów, reprezentującą 2 mln Żydów na Starym Kontynencie. W audiencji uczestniczył też ks. Norbert Hofmann, sekretarz watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.

„Było to udane spotkanie. Papież był bardzo otwarty. Była to żywa rozmowa. Zaczął Franciszek, podkreślając, że ten Dzień Pamięci ważny jest nie tylko dla Żydów, ale również dla nas wszystkich, bo trzeba pamiętać o ofiarach Holokaustu, aby nigdy więcej nie powtórzyła się już taka tragedia. Przewodniczący Kongresu Moshe Kantor mówił z kolei o znaczeniu etyki i wartości judeochrześcijańskich, które są nam wspólne. Stwierdził, że pomimo tak wielu przejawów postępu i rozwoju mamy też do czynienia z moralnym upadkiem. Dlatego trzeba umacniać te wspólne nam wartości. Wspomniał on też o znaczeniu oświaty i rodziny. Papież oczywiście przyznał mu rację, a sam zaczął wspominać o obecności Żydów w swym życiu. Już jego ojciec się z nimi spotykał. On sam wzrastał więc w środowisku przyjaznym dla Żydów” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Hofmann.

Przypomnijmy, że wczoraj o znaczeniu obchodzonego dziś dnia pamięci o Holokauście mówił na forum OBWE przedstawiciel Watykanu prałat Janusz Urbańczyk. Zauważył on między innymi, że Oświęcim nie położył kres okrucieństwom. Są one nadal obecne wokół nas, co wymaga od nas stałego przezwyciężania zła, a także czujności, by bronić godności człowieka i pokoju. Zadeklarował przy tym, że Stolica Apostolska będzie walczyć z antysemityzmem i negacjonizmem.