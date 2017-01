72. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz

Podczas ceremonii przemówi dwoje byłych więźniów - Polska Żydówka mieszkająca w Izraelu Batszewa Dagan i Polak Bogdan Bartnikowski. Głos zabierze premier polskiego rządu Beata Szydło. Przewidziano też wystąpienia m.in. ambasadorów Izraela Anny Azari i Rosji Siergieja Andriejewa.

Ceremonia odbywa się w budynku Centralnej Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie od grudnia 1943 r. Niemcy przyjmowali więźniowie do obozu. Motywem przewodnim uroczystości, która potrwa około godziny, jest "czas". Jego upływ symbolizuje zegarek odnaleziony podczas prac archeologicznych prowadzonych 50 lat temu w okolicy komory gazowej i krematorium III. Należał do ofiary Holokaustu.

Po głównej ceremonii uczestnicy przejdą pod pomnik ofiar obozu, gdzie wspólne modlitwy chrześcijan i Żydów, zwieńczą uroczystości rocznicowe.

Przed główną uroczystością kilkudziesięcioro byłych więźniów uczestniczyło w mszy św. odprawionej przez biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy.

Duchowny wskazywał, że obchody rocznicowe skłaniają do refleksji nad darem wolności, z którym czasem sobie nie radzimy. "Wolność nie jest celem sama w sobie. Jest dana człowiekowi w darze jako środek do celu, którym jest miłość. Dlatego nie ma racji - nigdy jej nie miała - wolność dla samej wolności, lecz tylko i wyłącznie wolność dla miłości. Czyż nie taki wymiar ma heroiczna postawa męczennika tego miejsca św. Maksymiliana Marii Kolbego? Czyż nie taki jest wymiar świadectwa św. Teresy Benedykty od Krzyża przypieczętowanego męczeństwem?" - mówił biskup Greger.

Hierarcha podkreślił, że były obóz zagłady Auschwitz-Birkenau jest na mapie świata miejscem walki człowieka o wolność. "Tam, zza drutów, gdzie zewnętrzna wolność okazała się zupełnie niemożliwa i była tylko niespełnionym marzeniem, w głębi ludzkich serc trwała - jakżeż często zwycięska - walka o zachowanie poczucia bycia człowiekiem wolnym wewnętrznie" - zaznaczył.

Zdaniem biskupa Gregera historia Auschwitz "jest jak źródło, z którego nieustannie wypływa orędzie o wolności na miarę Chrystusa". "To jest misja Kościoła, który wciąż musi przekonywać i utwierdzać ludzi w przekonaniu, że wolność jest dana człowiekowi po to, aby potrafił miłować. Na tym polega zadanie budowania królestwa bożego w realiach tego świata, to jest najbardziej praktyczny wymiar obrazów przywołanych dziś ewangelicznych przypowieści" - dodał.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej.

27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.