Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

W piątek będzie zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu, a lokalnie marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna w południowo-wschodniej części kraju od -6 do -2 st. C, lokalnie w dolinach karpackich od -8 st. C, na pozostałym obszarze od -1 do 3 st. C i do 4 st. C na Pomorzu zachodnim i lokalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, z kierunków południowych, na wschodzie z zachodnich.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe, we wschodniej połowie kraju umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu, a lokalnie marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Temperatura minimalna w południowo-wschodniej części kraju od -12 do -7 st. C, w południowo-zachodniej od -10 do -6 st. C, w północno-zachodniej od -8 do -3 st. C i w północno-wschodniej od -7 do -2 st. C i do -1 st. C na krańcach północno-wschodnich. W kotlinach karpackich lokalnie w dolinach spadek temperatury do -18 st. C, a w kotlinach sudeckich do -15 st. C. Wiatr słaby, na Pomorzu słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W sobotę przeważnie zachmurzenie małe, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na krańcach wschodnich miejscami śnieg. Rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna przeważnie od -1 do 3 st. C, na południowym zachodzie lokalnie 4 st. C, w południowo-wschodniej części kraju od -3 do -1 st. C, lokalnie w dolinach karpackich -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna -7 st. C. Wiatr słaby, południowy. W sobotę zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.