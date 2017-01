Prezydent Meksyku zrezygnował z wizyty w USA po tweecie Trumpa

Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto odwołał w czwartek planowaną na 31 stycznia podróż do Waszyngtonu. Wcześniej prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że jeśli Nieto nie chce zapłacić za mur na granicy z USA, to może nie przyjeżdżać do Waszyngtonu.