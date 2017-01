Ks. Jarosław Wąsowicz SDB podczas ostatniej IX Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę zapowiedział nową inicjatywę, którą chce rozpocząć w 2017 roku - Żywy Różaniec Kibiców. Właśnie powstała oficjalna strona, na której znajduje się formularz zapisów. Do róż może zapisać się każdy, nie tylko kibic. Każda z róż ma swojego patrona. Ich życiorysy będą niedługo dostępne na stronie.

Co oznacza zapisanie się do róży? Na stronie czytamy: "Wpisując się do naszej modlitewnej wspólnoty zobowiązujesz się do odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca w głównej intencji, jaka nam towarzyszy: o pomyślność naszej Ojczyzny; o chrześcijańską Europę; boże błogosławieństwo dla polskich kibiców i ich rodzin, nawrócenie naszych serc; wybaczenie wszystkich grzechów, które w naszym środowisku się wciąż pojawiają. Uruchamiamy także księgę intencji, gdzie każdy może wpisać, wszystko to co zawierza Panu Bogu. Nasza wspólnota będzie modlić się w tych intencjach".

Link do strony: rozanieckibicow.pl