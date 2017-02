Świeckim okiem

Patrząc na wiarę przez pryzmat nakazów i zakazów, skazuję się na znajdowanie nie Boga, lecz siebie. Robiąc tak, w zależności od aktualnej kondycji mogę albo się sobą załamywać, albo zachwycać, co i tak prowadzi do jednego: skupienia na sobie. Wtedy już tylko krok od pytania do Boga: „Czy jesteś ze mnie wystarczająco zadowolony?”. Odpowiadałam sobie zwykle sama, że nie jest. Zatem co tu zrobić, żeby był?

Odkryłam jakiś czas temu, z pomocą dobrych ludzi, że to nie ten kierunek. W ten sposób próbuję budować relację z Bogiem, opierając się na własnych siłach i zmiennych nastrojach. W słowach „szukajcie Pana” słyszę zaproszenie do przeniesienia wzroku z siebie na Niego, by zamiast badać własny poziom „niedoskonałości”, zobaczyć Boga i spotkać się z Nim.

Wdzięczna jestem Bogu za sakramenty, przez które On uzdalnia mnie do chodzenia po właściwych drogach i szukania Jego śladów w codzienności. Myślę, że jest to zadanie na całe życie. •