Prezydent Duda o małżeństwie i homozwiązakch

Małżeństwo, zgodnie z polską konstytucją, jest związkiem kobiety i mężczyzny; nie sądzę by w polskiej polityce znalazła się większość, która byłaby skłonna do zmiany tego przepisu, tak żeby on nawet był interpretowany inaczej - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent był pytany we wtorek w Telewizji Republika, czy w Polsce możliwa jest zmiana, aby wprowadzić "jakąś formę związku osób tej samej płci" i wpisać to do prawa.

"W Polsce ten problem jest jasno i wyraźnie uregulowany w konstytucji. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Tutaj problemem jest jasna i wyraźna norma konstytucyjna" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Nie sądzę żeby była większość polityczna, która w tym zakresie zgodziłaby się na jakąkolwiek zmianę w konstytucji, która by rozwadniała ten zapis i pozwalała interpretować ten zapis, że małżeństwo to może jest jakiś inny związek" - podkreślił.

Dopytywany, prezydent powtórzył: "Małżeństwo zgodnie z polską konstytucją jest związkiem kobiety i mężczyzny, nie sądzę by w polskiej polityce znalazła się większość, która byłaby skłonna do zmiany tego przepisu tak, żeby on nawet był interpretowany inaczej".