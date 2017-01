Papiescy wysłannicy odwiedzili Aleppo

Papiescy wysłannicy odwiedzili umęczone Aleppo. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli Stolicy Apostolskiej od momentu zakończenia oblężenia tego syryjskiego miasta. W skład delegacji weszli sekretarz delegowany watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka ks. Giampietro Dal Toso, nuncjusz apostolski w Damaszku kard. Mario Zenari i radca nuncjatury ks. Thomas Habib.

W ciągu trzech dni spotkali się oni z przedstawicielami wspólnot chrześcijańskich, odwiedzili odbitą niedawno z rąk dżihadystów wschodnią część miasta, wzięli także udział w ekumenicznej modlitwie zorganizowanej w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

„Obecność papieskiego wysłannika oraz przekazane nam słowa otuchy i solidarności były bardzo ważne dla mieszkańców Aleppo, tak samo jak wspólna modlitwa o pokój” – mówi pracująca w tym mieście siostra Brygida Maniurka ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.

„Kościół był pełniusieńki, bo przyszli nie tylko wierni obrządku rzymskokatolickiego, ale też przedstawiciele wszystkich innych obrządków chrześcijańskich obecnych w Aleppo – katolickich i prawosławnych. Rzeczywiście to, co nasz wzruszyło, to fakt, że sytuacja w mieście wciąż nie jest stabilna, a mimo to oni jednak odważyli się przyjechać – mówi Radiu Watykańskiemu siostra Maniurka. – Wciąż jeszcze jest niebezpiecznie, na pewno nie tak jak wcześniej, gdy nam pociski często tu spadały, ale sytuacja wciąż jeszcze nie jest unormowana. Poza tym w Aleppo jest naprawdę zimno, tym bardziej, że domy nie są dobrze ogrzewane. Cieszyliśmy się, że kardynał i biskup byli obecni na rozpoczęciu nowego programu ekumenicznego, który wszystkie Kościoły razem zaczynają w tym roku. Jest on skierowany do młodych małżeństw”.

W czasie wizyty papieskich wysłanników w Aleppo mowa była m.in. o realizacji projektów mających na celu odbudowę zniszczonych szkół, szpitali i domów. W czasie spotkania z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej przypomniano o odpowiedzialności spoczywającej na wyznawcach wszystkich religii, gdy chodzi o wychowywanie przyszłych pokoleń do pokoju i pojednania.