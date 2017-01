Ekumenizm na poczcie

Chodzi oczywiście o Marcina Lutra, którego wizerunek już wkrótce będzie powielany przez watykański urząd filatelistyczny. To jeden ze sposobów na świętowanie 500-lecia Reformacji – wydarzenia, które wielu katolikom trudno oceniać inaczej niż krytycznie. Jan Paweł II mówił, że obok Wielkiej Schizmy ruch religijny Lutra był ciężkim grzechem, który doprowadził do podziału Kościoła. Jednocześnie Ojciec Święty prowadził jednak dialog z protestantami, a jednym z jego efektów było doprowadzenie w 1999 r. do podpisania wspólnej deklaracji katolików i luteran na temat nauki o usprawiedliwieniu. W ten sposób toczony od wielu lat spór teologiczny został zażegnany – nastały czasy ekumenizmu.

Taryfa ulgowa dla protestantów nie podobała się wszystkim. Pomimo tego z dążeń do jedności chrześcijan nie rezygnował także powszechnie uważany za konserwatystę Benedykt XVI. To właśnie do niego zwróciła się Światowa Federacja Luteran, prosząc o współpracę w zorganizowaniu okrągłego jubileuszu Reformacji. Papież nie odmówił, wspominając o potrzebie szukania zbliżenia w łączności z Chrystusem, którego trzeba prosić o wskazówki i pomoc na przyszłość. Luterańscy liderzy odpowiedzieli, że cieszą się z każdego małego kroku, który przybliża chrześcijańskie wyznania do siebie, a chłodne przez kilkaset lat relacje robiły się coraz cieplejsze...

Rozmowy rozmowami, ale żeby od razu znaczek?! Paweł Lisicki stwierdził, że umieszczanie na nim podobizny Lutra jest w istocie podkopywaniem papieskiego autorytetu. Naczelny „Do Rzeczy” zwrócił uwagę, że do tej pory watykański urząd filatelistyczny produkował jedynie znaczki z wizerunkami świętych, a o tak dwuznacznych postaciach jak Luter nie mogło być mowy. Rzeczywiście wielu gorliwych katolików może uznać tę decyzję za co najmniej niezręczną. Paradoksalnie nie jest ona jednak żadną liberalną woltą, ale po prostu kontynuacją polityki prowadzonej przez poprzedników Franciszka, którzy nota bene wydawali nam się znacznie bardziej konserwatywni od argentyńskiego kardynała.

Wniosek? W kontekście ekumenizmu dzielenie Kościoła na frakcje nie ma sensu. Można to zaobserwować także na polskim podwórku: nawet tak konserwatywny hierarcha jak abp Marek Jędraszewski otwarcie przyznał, że dążenie do jedności chrześcijan to absolutny priorytet. Przy okazji nabożeństwa w cerkwi katedralnej w Łodzi (ostatnia posługa duszpasterska kapłana przed objęciem urzędu metropolity krakowskiego) podkreślił: „Nasze świadectwo jest nie do końca wiarygodne dla świata, bo jesteśmy podzieleni (…) Mamy mówić językiem Bożego słowa, a przy tym nie wolno nam uprawiać tego, co znamy z historii, tzn. przerzucania się cytatami z historii – mechanicznie, bezdusznie, by kogoś pognębić, skłonić do tego by poczuł się niżej”.

Warto mieć w pamięci powyższe słowa, rozmawiając z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Pomimo zaszłości historycznych, przy odrobinie dobrej woli z obydwu stron jedność jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. W końcu łączy nas Chrystus.