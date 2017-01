Brudny seks

Feministki-aborcjonistki mają swoją "świętą" - Michalina Wisłocka znów na czasie. Niedługo pojawi się film o "heroiczności cnót" propagatorki wolnej miłości, związku partnerskiego i prezerwatyw. I aborcji też, rzecz jasna. A wszystko pod płaszczykiem miłości. Miłość, czułość, radość, szczęście i motyle. Wszystko fajnie w teorii, tyle że w praktyce ani życiorys Wisłockiej, ani jej książka z miłością nie mają nic wspólnego.

Poharatane życie autorki "Sztuki kochania" to najlepsze antidotum na górnolotne oceny feministek, którymi nas raczą w "Wysokich Obcasach". Nie było ani pięknie, ani różowo. Nawet miłości za dużo nie było. A samą Wisłocką już w dzieciństwie scharakteryzowano jako niemiłą, złośliwą, nielubianą i brzydką.

Swojego męża poznała w wieku 12 lat i od razu się w nim zakochała. Ślub wzięli, gdy Michalina miała 17 lat. Najwidoczniej jednak seksualnie "nie zadziałało", bo miesiąc miodowy wspomina jako straszny. Niewyżyty małżonek nie raczył zatroszczyć się o swoją ukochaną i jej potrzeby, za to bardzo skutecznie ją eksploatował. Od nadmiaru seksu Michalina miała liczne pęknięcia i krwawiła, no ale, jak to skwitowała, "ukochanemu się nie odmawia". O heroiczna!

Małżeństwo nie układało się, bo nienasyconemu małżonkowi nie wystarczała tylko jedna kobieta, chciał mieć je wszystkie, jak pokemony. Co, o zdumienie, potulnie znosiła Wisłocka. Ba, nawet zaoferowała mu swoją najlepszą przyjaciółkę do trójkąta. I tak sobie żyli, aż pojawiło się dwoje dzieci. Jedno jej, drugie przyjaciółki. Ojciec nie kochał żadnego z nich, zresztą obie mamusie także za "bachorkami", jak je w domu pieszczotliwie określano, nie przepadały.

Trójkąt po latach się rozsypał. I w ostateczności Wisłocka została sama z dwójką dzieci. Na odchodne kochany tatuś powiedział do swoich pociech: "Pamiętajcie, wstrętne bachory, żeby nie przyszło wam do głowy, że macie ojca. Od dzisiaj nie mam dzieci". Maluchy miały po siedem lat. Syn nie przeżył takiego odtrącenia. Moczył się w łóżku. W podstawówce zaczął pić i palić, potem poprawczak i jeszcze więcej picia. A potem wylew. Patchworkowa rodzinka się nie udała.

Mamusia też niespecjalnie opiekowała się dziećmi, bo bardziej zajęta była pisaniem swoich pikantnych książek i romansowaniem. Z kim popadnie. Byle byłoby więcej orgazmów, które mogłaby przelać na papier. W końcu przecież to się liczy w małżeństwie, co nie? Seks, pozycje i orgazmy. I antykoncepcja. Nie jakaś tam, no nie wiem, miłość.

Otwarcie przyznała się, że miała trzy aborcje - skutek jej eksperymentów z antykoncepcją. Wojowniczka o prawo kobiet do wolnego seksu i prezerwatyw za wydaną książkę kupiła sobie mieszkanie, pralkę i inne przydatne rzeczy. Ostatecznie jako staruszka skończyła samotnie, w biedzie, a rodzina niespecjalnie się nią interesowała. Cóż się dziwić, skoro nawet gdy została babcią, nie chciała opiekować się wnuczętami, bo zaraz było jej niedobrze i bolało ją serce. Albo wyrzuty sumienia.

Teraz lansowana jest na wyzwolicielkę uciemiężonych Polek, które za PRL-u podobno nie znały takich słów jak "członek" i "pochwa". Straszne. Jak te kobiety w ogóle współżyły z mężami? Bez antykoncepcji i bez pozycji? Bez sensu...

Pragnienia prawdziwej miłości nie da się zaspokoić seksem. To największe kłamstwo szatana, który wmawia parom, że tylko orgazm się liczy. Nie pomoc, rozmowa i szacunek. Nie wspólne pasje, dobroć i miłość. Tylko kolejne wymyślne pozycje. Tylko to nas kręci! Seks, seks, seks, aż do porzygania.

Gdyby traktować współżycie jako istotę miłości, to musielibyśmy współżyć ze wszystkimi, których kochamy. Z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi. Może nawet z babcią i dziadkiem. Obrzydliwe? Dlaczego? Taką właśnie wizję miłości lansują przecież genderyści, aborcjoniści i inni tacy, razem z feministkami walczącymi o "wolne macice". Wszyscy ze wszystkimi, by żyło się lepiej.

Życiorys Wisłockiej jest poharatany, destrukcyjny i po prostu smutny. Za takich ludzi trzeba się dużo modlić, bo kobieta nie dość, że siebie poraniła, to jeszcze skrzywdziła tylu ludzi wokół siebie, tyle małżeństw rozbiła. W imię czego? Wolności? Czy egoizmu?

Wisłocka była jak ta kobieta przy studni. Tylu chłopów, a mimo to nadal spragniona. Pragnęła, tak jak każdy pragnie, prawdziwej miłości, prawdziwej głębi, której nie dają orgazmy, gadżety i liczni kochankowie. Tylko Jezus może dać prawdziwą miłość, tylko On daje wodę żywą, którą można pić i ugasić nią ogień w duszy człowieka. Czy w ostatniej chwili przed śmiercią sięgnęła po tę wodę? Tego nikt nie wie, tylko Bóg. I Jemu polecam jej umęczoną duszę.