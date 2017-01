Zakopane: Dominacja Niemców po pierwszej serii

Po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem dominują Niemcy. Prowadzi Richard Freitag, drugi jest jego rodak Wellinger, a trzecie miejsce zajmuje Austriak Michael Hayboeck. Na miejscu 4. Marcus Eisenbichler, a pierwszą piątkę zamyka Daniel Andre Tande z Norwegii.

Chociaż w pierwszej piątce nie ma Polaków to w pierwszej dziesiątce jest ich aż czterech, a ich strata do lidera jest niewielka. Na miejscu 6. Kamil Stoch ze stratą 3,8 pkt. do Freitaga. 0,7 pkt za Stochem, na 7. miejscu sklasyfikowany jest Piotr Żyła. Kolejne dwa miejsca zajmują również Polacy - Dawid Kubacki i Jan Ziobro. Pierwszą 10. zamyka Stephan Leyhe.

Do drugiej serii awansowali też pozostali Polacy: Maciej Kot jest 15, a Stefan Hula 25.