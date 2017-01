Papież Franciszek wsparł paryski Marsz dla Życia

Papież Franciszek wsparł Marsz dla Życia, jaki 22 stycznia przejdzie ulicami Paryża. Zapewnił o tym w liście do organizatorów tego wydarzenia nuncjusz apostolski we Francji, abp Luigi Ventura.

- Poinformowany o Marszu dla Życia, jaki odbędzie się w niedzielę 22 stycznia w Paryżu, papież Franciszek serdecznie pozdrawia uczestników tej manifestacji - napisał dyplomata.



- Kościół nie może przestać być obrońcą życia i nie może zrezygnować z głoszenia, że ludzkie życie powinno być bezwarunkowo chronione od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci - przypomniał abp Ventura słowa papieża Franciszka z jego przemówienia do biskupów niemieckich z 2015 r.



Zapewnił, że Ojciec Święty wspiera uczestników tej „uzasadnionej manifestacji” i wzywa ich do „niestrudzonego działania na rzecz budowy cywilizacji miłości i kultury życia”.



W 2015 r. Franciszek wsparł Marsz dla Życia w Waszyngtonie, publikując tweet: „Każde życie jest darem”. Natomiast w 2014 r. pozdrowił uczestników paryskiego marszu.



Poprzednia edycja marszu w stolicy Francji, 25 stycznia 2015 r., zgromadziła - według różnych szacunków - od 11 do 45 tys. uczestników.