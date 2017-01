Wszystkiego najlepszego, babciu

"Niewiele jest słów, które budziłyby tak ciepłe skojarzenia jak 'babcia' czy 'dziadek'. Dlatego w tych szczególnych dniach, gdy obchodzicie swoje święta, pragniemy życzyć Wam przede wszystkim dużo zdrowia, braku trosk i nieustającej pociechy z wnucząt" - napisali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w życzeniach zamieszczonych na stronie internetowej prezydenta.

"Mądrość i doświadczenie Babć oraz Dziadków są bezcennym darem przekazywanym kolejnym pokoleniom, dlatego Państwa rola jest tak ważna. Pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek dla Państwa zaangażowania w pomoc w wychowaniu najmłodszych" - podkreślił prezydent z małżonką.

"Mamy nadzieję, że najbliższe dni będą okazją do spotkań w rodzinnym gronie i przyniosą Państwu wiele radości" - dodała para prezydencka.

Wcześniej prezydent złożył krótkie życzenia wszystkim babciom na twitterze; wideo z życzeniami zamieściła też premier Beata Szydło.

"Drogie babcie, drodzy dziadkowie, z okazji waszego święta życzę wam radości każdego dnia. Życzę wam, byście byli szczęśliwi z waszymi rodzinami, z waszymi wnukami" - mówiła premier.

"Jesteście opoką naszych rodzin, to wy dajecie naszym dzieciom, swoim wnukom szczęście, radość i ciepło. Życzę wam wszystkiego dobrego, byście zawsze byli z rodzinami, z wnukami, a nigdy nie byli samotni. Wszystkiego najlepszego" - dodała Szydło.

"Z ogromną przyjemnością, z okazji Waszego Święta, składam Wam najserdeczniejsze powinszowania, wśród których na pierwszym miejscu znajdują się życzenia długich i szczęśliwych lat spędzonych razem z wnukami" - napisała z kolei Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w liście do babć i dziadków.

"W Polsce jesteście czymś więcej, niż częścią rodziny. Jesteście Instytucją. Pogotowiem. Powiernikami. Często Ostatnią Deską Ratunku" - dodała.

Podkreśliła, że nie do przecenienia jest pomoc, jakiej babcie i dziadkowie udzielają rodzicom, często zabieganym, między pracą, obowiązkami domowymi i zadaniami wychowawczymi. Wskazała, że to dziadkowie najczęściej mają czas dla wnuków.

"Ale dają im też znacznie więcej. Prawdziwe ciepło. Spokój, mądrość oraz wyrozumiałość, biorące się z doświadczenia. Zabierają w świat baśni i marzeń, ale także są łącznikiem między pokoleniami. Żywą historią" - dodała Rafalska.

"Życzę zatem wszystkim Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, aby mogli cieszyć się pogodną i radosną jesienią życia. Jeśli czują się na siłach, niech kontynuują pracę zawodową, ucząc młodych. Życzę, by znaleźli czas na realizowanie własnych pasji i zainteresowań. By czuli się potrzebni, by jak najdłużej mogli cieszyć się bezinteresowną miłością wnuków" - zakończyła.

Dzień Babci przypada w sobotę 21 stycznia, Dziadka - dzień później.

