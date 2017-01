Jest nowocześniej i ma być bardziej ekologicznie

Dziś w Hucie Miedzi Głogów oficjalnie otwarto nową linię produkcyjną. To najnowocześniejsza linia technologiczna oparta o piec zawiesinowy. Na całym świecie są trzy takie miejsca, w tym jedno w Głogowie. Dzięki instalacji zmniejszą się koszty produkcji miedzi oraz emisja szkodliwych dla środowiska gazów. Budowa nowej linii produkcyjnej kosztowała ponad 2,5 mld zł, a rozpoczęła się w 2010 roku.

Jak podkreśla dyrekcja, tak dużego przedsięwzięcia w historii Huty Miedzi Głogów nie było od 1978 roku. Chodzi o przejście z technologii pieców szybowych na technologię opartą o największy na świecie piec zawiesinowy i piec elektryczny.

– Jest to inwestycja, która jest dziełem całej rzeszy naszych pracowników. Jest dziełem również polskiej misji technologicznej. Chciałbym podkreślić, że inwestycja w piec zawiesinowy powstała w oparciu o polskie spółki uczestniczące w tym projekcie, o polski wkład intelektualny i z pewnością dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem tych ostatnich czterech lat pracy, które włożyliśmy w uruchomienie pracy pieca zawiesinowego – mówił Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Tym samym KGHM Polska Miedź S.A. wkracza w nową erę działalności, stając się liderem nie tylko pod względem wydobycia, ale również liderem wyznaczającym trendy innowacyjne i technologiczne – dodał.

W oficjalnym uruchomieniu linii produkcyjnej wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda. – Pan dyrektor powiedział, że to ważna data dla huty. Ja myślę, że to ważna data nie tylko dla huty, to jest ważna data dla Głogowa jako miasta i to jest ważna data dla Polski jako państwa – podkreślił prezydent.

– To instalacja, jakiej drugiej w świecie nie ma, bo nie ma drugiej tak wielkiej instalacji pieca zawiesinowego i elektrycznego nigdzie. Są, ale są to instalacje mniejsze w dwóch innych krajach poza Polska. Ta jest największa i najbardziej spektakularna. Ona przesuwa i hutę, i KGHM w inną przestrzeń, jeśli chodzi o zdolności produkcyjne, a także jeśli chodzi o to, co jest dziś tak niezwykle ważne – o zapewnienie zrównoważonego rozwoju, gdzie niezwykle istotnym elementem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń nie tylko tych elementów przemysłowych i produkcyjnych, ale zachowanie dla przyszłych pokoleń także środowiska naturalnego – kontynuował i dodał: – Jeśli zsumujemy jej bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego w porównaniu z tym, co było do tej pory, to jak pan dyrektor mi dzisiaj powiedział, mniej więcej pięciokrotnie poprawia się ekologiczność tej instalacji wytopu miedzi w stosunku do tego, co było niedawno.

W uroczystości wziął udział bp Tadeusz Lityński, który poświęcił nową linię technologiczną.

KGHM Polska Miedź SA to światowy lider w produkcji miedzi i srebra. Złoża rudy miedzi położone w południowo-zachodniej Polsce zajmuje obszar 467,7 m2 .

Huta Miedzi Głogów to jedna z najnowocześniejszych hut na świecie. Dzięki nowej technologii będzie miała zdolność przetopu koncentratów na poziomie 1 050 000 mg rocznie.

Budowa nowej linii produkcyjnej kosztowała ponad 2,5 mld zł, a rozpoczęła się w 2010 roku.