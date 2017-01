"Gość" na czele, "Newsweek" z dużą stratą

„Gość Niedzielny” niezmiennie pozostaje liderem sprzedaży wśród tygodników opinii. Według danych ZKDP za listopad 2016 r., opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl., GN rozchodził się średnio w liczbie 129 858 egz., co oznacza spadek o 1,25 proc. w stosunku do listopada 2015 roku. „Gość Niedzielny” jest jednak jedynym tygodnikiem opinii, który w listopadzie zanotował wzrost – i to o 4,21 proc. – w odniesieniu do miesiąca poprzedniego, czyli października 2016 r.

Drugie miejsce zajęła „Polityka”, która sprzedała się w liczbie 110 090 egz., tracąc 2,27 proc. w stosunku do listopada poprzedniego roku. Strata w relacji do października wyniosła 4,66 proc.

Trzecie miejsce przypadło „Newsweekowi”. Tygodnik sprzedał się w liczbie 103 326 egz., co oznacza duży spadek w stosunku rok do roku – aż o 17,04 proc. W relacji miesiąc do miesiąca spadek wyniósł 4,28 proc.

Czwartą lokatę zajął tygodnik „W Sieci”, sprzedając 69 193 egz., po spadku o 10,44 proc.

Tygodnik „Do Rzeczy” także zanotował dużą stratę w stosunku rocznym: 13,78 proc. – sprzedaż 48 672 egz.

Duży spadek dotknął także „Gazetę Polską”, która rozeszła się w liczbie 30 671 egz. – strata wyniosła 16,45 proc.

Siódme miejsce zajął antychrześcijański tygodnik „Fakty i Mity”, sprzedając w listopadzie 29 880 egz. Także on zanotował stratę w stosunku do października – 4,94 proc. Nie ma danych w stosunku rok do roku, bo dopiero od października 2016 sprzedaż FiM jest kontrolowana przez ZKDP.

Oczko niżej znalazł się „Tygodnik Powszechny”, który w listopadzie 2016 r. sprzedał 21 395 egz., czyli o 16,38 proc. więcej egz. niż w listopadzie 2015 r. Jednak w stosunku do października tygodnik ten zanotował stratę 3,78 proc.

Potężną, bo wynoszącą 32,97 proc. stratę, zanotował „Wprost”, co spowodowało jego spadek w rankingu na 9 miejsce. Tygodnik ten rozszedł się w liczbie 20 393, co także w odniesieniu do października oznacza sporą stratę: 8,42 proc.

Ostatnie miejsce zajmuje nieodmiennie lewicowy tygodnik „Przegląd”. W listopadzie sprzedał się w liczbie 16 097 egz., co oznacza 2,71 proc. straty do listopada 2015 r. i 1,45 proc. w relacji do października 2016 r.