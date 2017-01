Bliscy ofiar lawiny we Włoszech w ciągłej niepewności

Rodziny zostały pogrupowane i czekają na informacje o swoich bliskich w szpitalu w Penne. Są chronieni przed kamerami.

Do szpitala trafiają tylko strzępki informacji. Oczekiwanie jest coraz bardziej denerwujące, gdy wiadomo, że każdy kto był w hotelu, będzie przetransportowany do Pescary. Dlatego część rodzin chciałaby zostać przetransportowana do Pescary, dokąd za pomocą helikopterów transportowane są kolejne ciała.

Sytuacja w hotelu stała się jeszcze bardziej skomplikowana z powodu topniejącego śniegu. Utrudnia on prace ratowników. Także ciemność dodatkowo zaczyna komplikować akcję ratowniczą. Ratownicy czekają na swoich zmienników.