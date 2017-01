"Jak Hitler zaatakował Polskę, nie mógł się zająć botami z Polski?"

Wszystko poszło o popularną grę internetową World of Tanks. Szwedzki portal PC Gamer rozdawał przez 3 dni konta Premium do tej gry. Normalnie są one płatne. Duże zainteresowanie akcją spowodowało zawieszenie serwerów. Administratorzy strony postanowili zrzucić za to winę na Polaków. I to w bardzo niewybredny sposób. Na swoim profilu facebookowym zamieścili taki o to wpis.

Portal dom1n.com. opublikował jego tłumaczenie:

„Jak Hitler atakował Polskę to nie mógł wtedy się zająć tymi botami z Polski? Strona pcgamer.se zmaga się obecnie z hordą zombie z Polski. Wrócimy jeszcze dzisiaj, jak sobie z tym poradzimy. Uwaga na przyszłość: zainstalować captche.”

Oczywiście szwedzki portal szybko skasował wpis. Ale jak podaje blog brokenspejs.pl, Szwedzi niespecjalnie chcieli przeprosić. Mieli oni tłumaczyć się niezrozumieniem poczucia humoru i faktem, że post skierowany był tylko do Szwedów.

Cała sprawa wywołała oczywiście oburzenie polskich internautów. I całkowicie słusznie. Już samo obwinienie Polaków o problemy z serwerami mogłoby być powodem do protestów. Ale powoływanie się w tej kwestii na Hitlera, nawet formie dowcipu, jest nie na miejscu.

W Internecie wszystko roznosi się lotem błyskawicy. Usunięty wpis na Facebooku nadal krąży w formie screenshota. I problem wizerunkowy, jaki dotknął szwedzki magazyn z grami, powinien być nauczką dla wszystkich, którzy chcieliby obrażać inne narody. Zwłaszcza używając do tego Hitlera. I nie dotyczy to tylko Polaków.