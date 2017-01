Rosja: 1,8 mln osób zanurzyło się w lodowatej wodzie

Około 1,8 mln ludzi w całej Rosji wzięło udział w rytualnych kąpielach z okazji święta Chrztu Pańskiego. W specjalnych miejscach przy naturalnych i sztucznych akwenach ludzie zanurzali się w lodowatej wodzie, by - zgodnie z tradycją - oczyścić się z grzechów.

Chrzest Pański to jedno z najstarszych obok Wielkanocy świąt obchodzonych w Rosji przez wyznawców prawosławia. Obchodzone w nocy z 18 na 19 stycznia upamiętnia chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan i łączone jest z Epifanią, czyli Objawieniem Pańskim. Tradycyjnie do rytualnego zanurzania się służą wycięte w lodzie przeręble w kształcie krzyża. Do specjalnie przygotowanych miejsc kąpieli, wyposażonych w punkty, gdzie można się przebrać i ogrzać, Rosjanie wyruszyli wieczorem w środę, ale chętni mogą jeszcze wziąć udział w obrzędzie w czwartek w ciągu dnia.

Na przykład w Moskwie w czwartek zanurzą się w wodzie koło soboru Chrystusa Zbawiciela uczestnicy biegu z okazji święta Chrztu Pańskiego. Biegacze mają do wyboru trzy trasy, których długość - 1, 3 i 10 km - ma znaczenie symboliczne: nawiązuje do jedynego Boga, Trójcy Świętej i dekalogu. Udział w biegu zapowiedziało ponad 1,5 tys. osób. Dotąd w Moskwie wzięło udział w obchodach Chrztu Pańskiego i rytualnych kąpielach około 150 tys. osób.

W świątyniach w stolicy oczekuje się w czwartek kolejek wiernych, którzy przychodzą po wodę święconą, by zabrać ją do domów.

Jak powiadomiło Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w Rosji nie doszło w tym roku do żadnych groźnych wypadków, które - choć rzadko - jednak zdarzają się podczas lodowatych kąpieli. Przed samym świętem wiernym radzi się nie tylko, jak prawidłowo dokonać obrzędu - zanurzyć się trzykrotnie, przeżegnać się i pomodlić - ale także, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać. Ludzie nie powinni zanurzać się w wodzie dłużej niż minutę, a wejście do niej po spożyciu alkoholu jest surowo wzbronione.

Sieci społecznościowe zapełniły się w czwartek relacjami z obchodów. Dzień wcześniej protojerej Paweł Wielikanow z Moskiewskiej Akademii Duchownej zaapelował do kobiet, by nie epatowały w internecie swoimi zdjęciami w kostiumach kąpielowych podczas obrzędu, jednak użytkownicy sieci masowo zamieszczają selfie i nagrania wideo z rytualnych kąpieli.

Cerkiew przypomina również wiernym, że zwyczaj zanurzania się w wodzie z okazji święta Chrztu Pańskiego jest tradycją ludową i choć wierzy się, że kąpiel przyniesie błogosławieństwo i zdrowie, to dla oczyszczenia z grzechów wymagana jest przede wszystkim szczera spowiedź.