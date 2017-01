Drugie na świecie tzw. dziecko trojga rodziców przyszło na świat w Kijowie. Dr Walerij Zukin z kliniki "Nadieżda" podkreślił w wypowiedzi dla "Time'a", że tej nowej metody po raz pierwszy użyto do leczenia niepłodności, a nie po to, by uniknąć ciężkiej wady genetycznej.