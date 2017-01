Bóg "z pobłażliwym uśmiechem ojca" odpowiada nawet na nasze interesowne prośby

O nadziei wyrażającej się również w modlitwie mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Ojciec Święty nawiązał do dziejów proroka Jonasza. Zauważył, że w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia ludzie odczuwają potrzebę pokładania nadziei w Bogu życia.





play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:„Nazbyt łatwo lekceważmy zwracanie się do Boga w potrzebie, tak jakby to była tylko modlitwa interesowna, a zatem niedoskonała. Lecz Bóg zna naszą słabość, wie, że pamiętamy o Nim, aby prosić o pomoc i z pobłażliwym uśmiechem ojca reaguje przychylnie.”Ojciec Święty podkreślił, że ta modlitwa w obliczu zagrożenia życia oraz gotowość Jonasza do poświęcenia siebie, by ocalić marynarzy sprawiły, że prorok, mimo wszystko, podjął swoje powołanie, zaś poganie rozpoznali prawdziwego Boga.TŁUMACZENIE:„Zatem zgodnie z Bożym miłosierdziem, a tym bardziej w świetle tajemnicy paschalnej, śmierć może stać się, jak to było dla świętego Franciszka z Asyżu, ‘naszą siostrą śmiercią’ i stanowić dla każdego człowieka i dla każdego z nas zadziwiającą okazję poznania nadziei i spotkania Pana.”Na zakończenie papież podkreślił, że to modlitwa niesie nadzieję.