Premier: stać nas na 500+

Stać nas na program 500 plus, jest on realizowany bardzo dobrze i przynosi spodziewane efekty, najważniejszym z nich jest to, że realnie zaczyna znikać ubóstwo - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło.

Na konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu premier była pytana m.in. o ewentualne zmiany w programie 500 plus i czy państwo stać na to, by wypłacać pieniądze bez względu na status finansowy. "Nas stać na 500 plus i ten program bez problemu został zrealizowany w ubiegłym roku. I również są zabezpieczone środki na 500 plus w tym roku w budżecie państwa, mimo że opozycja straszyła i mówiła, że nie stać Polski na to i że na pewno nie uda się spiąć budżetu" - odpowiedziała Szydło.

"Okazało się, że tak. Można tylko zapytać, gdzie przez osiem lat i w jaki sposób były wydawane publiczne pieniądze, skoro ciągle słyszeliśmy, że nie stać nas na wspieranie rodzin, a okazało się, że nie tylko potrafiliśmy zabezpieczyć te pieniądze w budżecie, ale i budżet jest w doskonałej kondycji" - zwróciła uwagę premier.

Szydło przypomniała, że w kwietniu jest planowany przegląd programu 500 plus i jego ocena. "Zapewne po tym przeglądzie będziemy wyciągać również wnioski z jego funkcjonowania" - dodała.

"W mojej ocenie, ale jest to na razie tylko i wyłącznie na podstawie naszych analiz miesięcznych, mogę powiedzieć, że program jest realizowany bardzo dobrze i przynosi spodziewane efekty, a tym najważniejszym efektem na ten moment jest to, że wreszcie realnie w Polsce zaczyna znikać ubóstwo" - podkreśliła szefowa rządu.

W ubiegłym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że obecnie nie ma mowy o zmianach w programie 500 plus, ale w przyszłości może on podlegać modyfikacjom. Podkreśliła jednak, że propozycje istotne, np. zmieniające kryteria przyznawania świadczeń, obecnie nie wchodzą w grę.

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia 2016 r. Dzięki niemu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.