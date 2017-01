Od środy przegląd resortów. Na pierwszy ogień Macierewicz

"Od środy rozpoczynam, razem z ministrami, przegląd resortów, będę spotykać się przed najbliższe dwa tygodnie z szefami poszczególnych resortów, będziemy omawiać to, co zostało zrealizowane, (będziemy rozmawiać) również na tematy, które wynikają z tego, czego nie podjęto, będziemy starali się szukać przyczyn ewentualnie tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku" - powiedziała szefowa rządu we wtorek na konferencji prasowej.

"Ministrowie przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd" - mówiła pani premier.

"Przegląd resortów zaczynamy od spraw bezpieczeństwa; jutro spotkam się z szefem MON Antonim Macierewiczem i MSWiA - Mariuszem Błaszczakiem" - dodała Beata Szydło.