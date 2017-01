O tym, jak spór wokół WOŚP odbija problemy nas samych

Mam z WOŚP pewien problem. Wspieram zbiórkę finansowo, bo masa konkretnego sprzętu przez te lata trafiła do szpitali i sama akcja bardzo aktywizuje społeczeństwo do zrobienia czegoś dla drugiego człowieka. Ale też w kilku kwestiach nie zgadzam się z publiczną działalnością Jerzego Owsiaka - i zupełnie nie mam na myśli Woodstocku, ale np. oficjalne wsparcie Czarnego Protestu (de facto prawa do aborcji), co jest przecież sprzeczne z ideą pomagania dzieciom czy jego uporczywe promowane hasło "róbta co chceta". Nie bawię się z tego powodu w torpedowanie WOŚP (cenie np. rolę WOŚP jako twórcy ogromnego pola do zaangażowania dla drugiego człowieka tysięcy Polaków), ale też trudno mi z czystym sumieniem i bezkrytycznie promować Orkiestrę.

Coś, czego mi najbardziej w naszych polskich wojenkach brakuje, np. w sporze wokół o WOŚP, to brak przestrzeni do rzetelnej dyskusji. Przykład? Gdy na gosc.pl opublikowaliśmy informację o współpracy Caritasu i WOŚP, to pojawiło się sporo internautów, którzy stwierdzili, że w takim razie przestają wspierać Caritas. Z drugiej strony jakakolwiek krytyka wobec Jerzego Owsiaka jest najczęściej kwitowana hejtem i komentarzem w stylu "podpisz, że nie pozwolisz leczyć swojego dziecka sprzętem WOŚP". Tymczasem - patrząc uczciwie - przez wieloletnie silne wsparcie i promowanie WOŚP z publicznych pieniędzy (TVP, zaangażowanie służb państwowych), tak naprawdę w jakimś stopniu ten sprzęt ufundowali wszyscy podatnicy, nie tylko ci, którzy wrzucają do puszek czy licytują w czasie Wielkiego Finału.

Fakt niejasnych lub wręcz niemoralnych działań Jerzego Owsiaka nie znosi faktu ogromnego zaangażowania tysięcy wolontariuszy i konkretnego sprzętu, który dzięki zbiórkom trafia do szpitali. I odwrotnie: całe dobro, które się dzieje przy okazji WOŚP nie czyni liderów fundacji automatycznie świętymi.

Mamy niesamowitą zdolność niezauważania faktu, że jedno zjawisko może mieć jednocześnie dobre i złe strony, które nie znoszą się nawzajem, ale współistnieją. A WOŚP, cały ten spór wokół Orkiestry, odbija problemy, jakie tkwią w nas samych - w wielu sprawach okopujemy się na swoich twardych stanowiskach nie dopuszczając myśli, że najczęściej sprawy, których dotyczy spór nie są czarne, ani białe, ale mają w sobie również wiele odcieni szarości.