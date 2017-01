Trzeba zapewnić nieletnim ochronę

"Trzeba podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić nieletnim ochronę i obronę, a także ich integrację w społeczeństwie" - zaapelował Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, poświęconego tematowi: „Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”. Podziękował Biuru Migrantes Diecezji Rzymskiej i wszystkim pracującym z imigrantami.

"Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, poświęcony tematowi `Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu`. Ci nasi młodzi bracia, a zwłaszcza ci, którzy nie są otoczeni opieką, często są narażeni na wiele niebezpieczeństw. Trzeba podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić nieletnim ochronę i obronę, a także ich integrację w społeczeństwie" - powiedział Franciszek.



Papież pozdrowił szczególnie przedstawicieli obecnych na placu św. Piotra różnych grup etnicznych, szczególnie katolickich z Rzymu. "Drodzy przyjaciele, życzę wam spokojnego życia w miejscach, które was goszczą, szanując ich prawa i tradycje, a jednocześnie strzegąc wartości waszych kultur rodzimych. Spotkanie różnych kultur jest zawsze ubogaceniem dla wszystkich! Dziękuję Biuru Migrantes Diecezji Rzymskiej i wszystkim pracującym z imigrantami, aby ich przyjąć i towarzyszyć im w wielu trudnościach, i zachęcam do kontynuowania tego dzieła, przypominając przykład św. Franciszki Cabrini, patronki migrantów, której w tym roku przypada stulecie śmierci. Ta odważna zakonnica poświęciła swoje życia, by zanieść miłość Chrystusa wszystkim tym, którzy byli daleko od ojczyzny i rodziny. Niech jej świadectwo dopomoże nam w zatroszczeniu się o brata cudzoziemca, w którym jest obecny Jezus, często cierpiący, odrzucony i upokorzony" - powiedział Ojciec Święty.