Irackie siły oswobodziły uniwersytet w Mosulu z sił IS

Irackie siły specjalne oswobodziły z bojowników Państwa Islamskiego (IS) uniwersytet w Mosulu, przejmując całkowitą kontrolę nad tym obszarem - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy oddziałów antyterrorystycznych Sabah al-Numan.

"Uniwersytet został oswobodzony, a nasze siły przeczesują budynki w poszukiwaniu ukrywających się bojowników. (...) Jednak w wielu miejscach ukryte są pułapki, dlatego postępujemy z ostrożnością" - relacjonował agencji Reutera rzecznik oddziałów specjalnych. Zapewnił jednocześnie, że kolejnym etapem działań zbrojnych będzie odbicie z rąk IS obszarów przylegających do uniwersytetu.

Jak zwraca uwagę Reuters zdobycie uniwersytetu jest ważnym krokiem na drodze do opanowania wschodniej części Mosulu.

Odbicie uniwersytetu z rąk dżihadystów uważane było za ważny cel strategiczny. Jego realizacja pozwala na prowadzenie dalszych ataków w kierunku rzeki Tygrys i zachodniej części miasta, która nadal jest w rękach IS.

Ofensywa mająca na celu odbicie z rąk IS Mosulu rozpoczęła się 17 października 2016 roku. To największa operacja zbrojna w Iraku od opuszczenia w 2011 roku kraju przez wojska amerykańskie. Szacuje się, że miasta, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. dżihadystów.