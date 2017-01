Kto odpowiadał za obsługę informatyczną KOD?

Portal Niezalezna.pl podał w sobotę, że dotarł do dokumentu, z którego wynika, że za obsługę informatyczną w KOD odpowiadał Jerzy Pogorzelski. Wcześniej media donosiły, że za usługi IT na rzecz KOD ponad 120 tys. zł trafiło do firmy lidera Komitetu Mateusza Kijowskiego.