Delegacja Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM z wizytą w Panamie

Na rekonesans do Panamy wyjechała polska delegacja Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Jego dyrektor ks. Emil Parafiniuk podkreślił, że wyjazd jest okazją, by lepiej poznać kraj najbliższego spotkania młodych z Papieżem, ale i podzielić się swoimi doświadczeniami.

„Wyjazd Krajowego Biura Organizacyjnego do Panamy ma przede wszystkim pomóc nam zorientować się w sytuacji, jaka panuje w kraju tak małym i odległym, jakim jest Panama. Również będzie to okazja do podzielenia się naszym doświadczeniem z przeżycia Światowych Dni Młodzieży, z przeżycia dni w diecezjach. W planie naszego spotkania są także spotkania z grupami młodych ludzi, którzy już się przygotowują do tego wydarzenia; spotkania w kilku diecezjach panamskich, gdzie będą się odbywały Światowe Dni Młodzieży na etapie diecezjalnym. Chcemy również dokonać szacunków dla zorientowania się, w której diecezji mogłyby zostać przyjęte grupy polskie” – powiedział ks. Parafiniuk.

W programie znalazły się również spotkania z przedstawicielami Kościoła w Panamie i z władzami państwa.