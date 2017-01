"Ci, którzy przyczyniają się do marginalizowania innych czy na to pozwalają, sami stają się jak maszyny bez duszy. Akceptują tym samym fakt, że także oni, wcześniej czy później, zostaną wyrzuceni na margines, kiedy nie będą już przydatni wspólnocie, która w centrum postawiła bożka-pieniądz" – powiedział Franciszek do uczestników rzymskich obrad "Okrągłego stołu" australijskiej organizacji Global Foundation. Jej celem jest wzmacnianie dialogu i wzajemnego zrozumienia między wspólnotami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.