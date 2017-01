Przemysław Wilczyński z Ruchu Klaretynów Świeckich zaznacza, że akcja jest banalna, a pomysł jest realizowany spontanicznie. – Zobaczyłem na Twitterze apel Policji z prośbą o pomoc osobom bezdomnym w czasie mrozów i zastanawiałem się jak na niego odpowiedzieć – mówi o okolicznościach. Podkreśla, że pierwszą jego myślą była zbiórka koców i śpiworów, ale uznał, że tym zajmuje się już wiele innych organizacji. – Byłem kiedyś świadkiem jak w restauracji pewien bezdomny dostał kubek herbaty czy wrzątku. Termosy pozwoliłyby, aby to coś, co dostają w różnych sytuacjach, mogło być dłużej ciepłe. Wtedy mogli z tego skorzystać później lub podzielić się z innymi bezdomnymi – dodaje.

P. Wilczyński zaznacza, że jego idea zakładała z góry, że nie chce tego robić sam. – Po pierwsze, nie mam częstego kontaktu z bezdomnymi, po drugie, nie mam za dużo czasu. Dlatego szukałem sprawdzonej organizacji, która orientuje się w sprawie i dociera bezpośrednio do bezdomnych. Padło na wrocławskie koło Towarzystwa Brata Alberta. Założyłem, że opracuję sposób działania, a resztą zajmą się już bezpośrednio oni – opowiada. Pomysł spotkał się z dobrym przyjęciem. Wszystko udało się dość szybko ustalić i powstała akcja #TermosDlaBrata. Pierwsze sygnały od zainteresowanych darczyńców pojawiły się już po kilku godzinach od jej rozpoczęcia.

Idea szybko dotarła do innych organizacji w całej Polsce, które kontaktowały się z P. Wilczyńskim w sprawie możliwości przeprowadzenia podobnej inicjatywy na swoim terenie. Kto może dołączyć do akcji? Każdy. Wystarczą cztery kroki: kup termos, wyślij (lub wskaż adres wysyłki, jeśli kupujesz online), daj znać, aby można było ci podziękować oraz zaproś do akcji ludzi ze swego najbliższego otoczenia.

Termosy należy przesyłać na adres:

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław.