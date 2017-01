Ciamajdan skapitulował

Platforma Obywatelska „zawiesza” blokowanie mównicy sejmowej. Lepiej późno niż wcale. Dla wszystkich lepiej, ale najbardziej dla samej PO – bo kolejne dni takiego blokowania to kolejne spadki słupków poparcia. Już nawet najzawziętsi bojownicy sejmowego „majdanu” zorientowali się, że ludzi to po prostu wkurza.

Normalny człowiek natychmiast wyleciałby z pracy, gdyby tylko spróbował robić to, co przez wiele dni robiła część posłów. Ci ludzie przecież biorą grube pieniądze za pracę, a nie za zjadanie pasztetu wigilijnego na sali sejmowej, nie za śpiewanie głupawych piosenek i grzebanie w cudzych papierach, a tym bardziej nie za utrudnianie pracy innym.

Zapowiedź wniosku o odwołanie marszałka to wreszcie jakieś normalne działanie „totalnej opozycji”. Normalne – bo zgodne z zasadami. Oczywiście wniosek zostanie odrzucony, bo PiS ma w parlamencie większość, ale to wynik woli wyborców. Z pewnością to trudne doświadczenie dla kogoś, kto rządził przez dwie kadencje, ale jeśli się w grze bierze udział, to trzeba się z jej regułami zgodzić. Na tym polega demokracja.

– Pokazaliśmy, że jesteśmy opozycją, która potrafi silnie i mocno działać – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska z PO chwilę po zakończeniu okupacji sali sejmowej. Buńczuczne deklaracje i podniesione czoło pani poseł nie zmienią prawdy, że to, co się stało, jest kompletną klęską opozycji zaangażowanej w blokowanie pracy Sejmu. Jeszcze dwa dni temu Grzegorz Schetyna twierdził, że ludzie PO nie zejdą z mównicy, bo nie po to tyle dni tam protestowali, żeby teraz to zakończyć. No piękna motywacja: będziemy głupio robić, bo już za długo to robimy, żebyśmy mieli ot tak przestać, bez jakiegoś zysku. A jednak tak się właśnie stało. „Totalna opozycja” zakończyła swój protest bez żadnego zysku dla siebie.

Po całej awanturze sytuacja w Polsce jest inna. PO straciła w opinii społecznej jako formacja, która protestuje bez jasnego wskazania, po co to robi. Nowoczesna skompromitowała się „protestem rotacyjnym” swojego szefa w ciepłych krajach i kłamstwami co do charakteru tej wycieczki. Po ujawnieniu faktur Mateusza Kijowskiego mocno stracił też KOD, co pokazała klapa manifestacji wieczorem 11 stycznia.

W Polsce powiało, mróz odpuścił i smog się też rozwiewa.