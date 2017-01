Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2030 w Polsce?

Jak podaje "Przegląd Sportowy", Szklarska Poręba i Karpacz zdecydowały się walczyć o organizacje Zimowych Igrzysk olimpijskich w 2030 r. Po niepowodzeniach kandydatur Zakopanego i Krakowa decyzja dwóch sudeckich miejscowości wydaje się ryzykowna. Jednak ta kandydatura ma mieć zupełnie inny charakter niż dotychczasowe polskie starania. Dlaczego?

Przede wszystkim - choć inicjatorami są władze Szklarskiej Poręby i Karpacza, to gospodarzami imprezy miałoby być aż 10 miast w Polsce i Czechach. Byłby to pierwszy w historii przypadek rozgrywania igrzysk olimpijskich w dwóch krajach. Znicz olimpijski ma zapłonąć we Wrocławiu, zaś ceremonia zakończenia zorganizowana byłaby w Pradze.

Kolejną nowością w polsko-czeskiej kandydaturze byłyby stosunkowo niskie koszty imprezy, a rozbicie jej na 10 miast pozwoliłoby obniżyć koszty zadłużenia samorządów - co dziś jest jednym z głównych problemów przy organizacji igrzysk. Całość przygotowań ma zamknąć się w kwocie 15 mld zł. W ten sposób skonstruowana propozycja organizacji igrzysk pozwala tez uniknąć znaczących ingerencji w przyrodę - co jest zgodne z zaleceniami MKOl.

Jakie miejscowości miałyby gościć konkretne konkurencje?

Szklarska Poręba: biegi, biathlon, biegi do kombinacji norweskiej.

Karpacz: bobsleje, saneczkarstwo, snowboard, ski cross.

Jelenia Góra: łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, curling.

Szczyrk: narciarstwo alpejskie - zjazd.

Harrachov: skoki narciarskie, skoki do kombinacji norweskiej.

Liberec: hokej na lodzie.

Špindleruv Mlyn: narciarstwo alpejskie (bez zjazdu).

Pec pod Sněžkou: snowboard równoległy.

Mala Upa: ski slope style, half pipe.

Praga: hokej na lodzie.

Przez część komentatorów krytykowany jest podział konkurencji między polskie a czeskie miasta - to nasi południowi sąsiedzi mają być gospodarzami najciekawszych konkurencji, takich jak hokej, skoki narciarskie czy narciarstwo alpejskie (za wyjątkiem zjazdu).

Czy Zimowe Igrzyska Olimpijskie Karkonosze 2030 staną się czymś więcej niż marzeniem dolnośląskich samorządowców? Czas pokaże. A czy waszym zdaniem polska kandydatura to dobry pomysł? Piszcie w komentarzach!