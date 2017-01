Franciszek: Trzeba pozostawać w świecie, ale bronić się przed iluzjami świata

Do pokładania nadziei w Bogu, Panu życia a nie w iluzjach świata zachęcił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o nadziei Ojciec Święty nawiązał do psalmu 115 i przestrzegł przed fałszywymi bożkami, jakie daje świat.

Zauważył, że pokusa taka zachodzi zwłaszcza, gdy przeżywamy trudności na naszej drodze wiary.





TŁUMACZENIE:„Wówczas stajemy przed pokusą poszukiwania pociech choćby ulotnych, które zdają się wypełnić pustkę samotności i łagodzą trud wiary. I myślimy, że będziemy mogli je znaleźć w bezpieczeństwie, jakie może dać pieniądz, w sojuszach z możnymi tego świata, w światowości, w fałszywych ideologiach.”Jak zauważył papież ideologie roszczące sobie charakter absolutny, bogactwa, władza i sukces, kiedy stają się bożkami, którym trzeba poświęcić wszystko, zamiast promować życie prowadzą do śmierci. Franciszek podkreślił też destrukcyjny charakter ulegania bożkom.

TŁUMACZENIE:„Nie mamy już nic do powiedzenia, stajemy się niezdolni, by pomóc, aby zmienić stan rzeczy, uśmiechnąć się, dać siebie, kochać. Ale grozi to także nam, ludziom Kościoła, kiedy stajemy się „światowi”. Trzeba pozostawać w świecie, ale bronić się przed iluzjami świata.”Papież wskazał, że kiedy pokładamy ufność w Panu, stajemy się do Niego podobnymi, Jego błogosławieństwo przemienia nas w Jego dzieci, dzielące Jego życie.

- Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów - mówił Franciszek. - Drodzy bracia i siostry, w Kościele w Polsce ten rok jest dedykowany bratu Albertowi Chmielowskiemu, w 100-lecie jego śmierci. Idąc za przykładem tego wielkiego świętego miłosierdzia, brata i opiekuna bezdomnych, biednych i zmarginalizowanych, nieście miłość, dobroczynność i nadzieję wszystkim, którzy ich potrzebują. Niech Bóg wam błogosławi.