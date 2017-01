Latynoamerykański cud Franciszka

Jest to odpowiedź na apel Ojca Świętego wystosowany z okazji Jubileuszu Miłosierdzia.

Okrzyknięto to latynoamerykańskim cudem Papieża Franciszka. Na jego prośbę władze sześciu krajów Ameryki Łacińskiej udzieliły amnestii więźniom przetrzymywanym w zakładach karnych. W sumie na wolność wyszło 3615 osób. Gest „miłosierdzia władz” miał miejsce na Kubie, w Nikaragui, Boliwii, Paragwaju, Wenezueli i Salwadorze.

Jest to odpowiedź na apel Ojca Świętego wystosowany z okazji Jubileuszu Miłosierdzia. Franciszek prosił światowe rządy o gest miłosierdzia zwłaszcza wobec matek przetrzymywanych w więzieniach razem z małymi dziećmi, ludzi młodych i chorych oraz przestępców z niskimi wyrokami, którzy nie są recydywistami.

Szczególną wymowę amnestia miała w Wenezueli, gdzie prezydent wypuścił pięciu więźniów politycznych, w tym lidera opozycji. Stało się to ważnym krokiem na drodze prowadzonych tam negocjacji w celu wyjścia z poważnego konfliktu wewnętrznego, który trawi ten kraj. Z kolei władze Paragwaju swój gest miłosierdzia potwierdziły przekazaniem 80 mln dolarów na poprawę tragicznych warunków, jakie panują w tamtejszych przepełnionych więzieniach. To również odpowiedź na prośbę Papieża, by stworzyć osadzonym ludzkie warunki odbywania kary.