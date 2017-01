Szef PO: Proszę liderów opozycji, by nie szli do Karczewskiego

Apeluję do szefów ugrupowań opozycyjnych, aby także nie brali udziału w spotkaniu u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego; ono nie daje szansy na wyprowadzenie Sejmu z kryzysu - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna. Zamiast tego szef PO chce spotkania w gronie liderów opozycji.

Wcześniej Schetyna poinformował, że nie weźmie udziału we wtorkowym spotkaniu szefów ugrupowań zasiadających w parlamencie i marszałka Senatu.

"Chciałbym poprosić przedstawicieli, szefów partii opozycyjnych, aby także nie brali udziału w tym spotkaniu. Ono naprawdę nie będzie dotyczyć materii zmiany, czy szansy na odmianę tej trudnej sytuacji - wyprowadzenia parlamentu, Sejmu z kryzysu obecnego" - powiedział.

Przewodniczący Platformy zapowiedział, że zaproponuje natomiast liderom pozostałych ugrupowań parlamentarnej opozycji spotkanie w własnym gronie.

"Będę (...) prosił ich o spotkanie, żebyśmy w czwórkę, jeszcze dzisiaj, mogli ustalić strategię współpracy opozycji, bo uważam, że strategia opozycji musi być ustalana na spotkaniu szefów partii opozycyjnych, szefów klubów partii opozycyjnych, a nie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim" - mówił.

Zapowiedział, że zaproponuje liderom opozycji, by spotkanie odbyło się jeszcze we wtorek. "To kwestia oczywiście czasowych możliwości, ale uważam, że wieczorem takie spotkanie mogłoby się odbyć, uważam, że ma wielki sens, żebyśmy właśnie wspólnie porozmawiali o pomysłach politycznych, rozwiązaniu konfliktu parlamentarnego" - ocenił Schetyna.