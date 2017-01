Prawie 2 mln wiernych na procesji Czarnego Nazarejczyka

Procesję poprzedziła uroczysta Msza sprawowana o północy przez stołecznego arcybiskupa kard. Louisa Tagle. Apelował on o budowanie filipińskiego społeczeństwa na bezinteresownej miłości i ofiarnej służbie. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwało ponad 4 tys. policjantów i żołnierzy.



Statuę naturalnej wielkości sprowadzili do Manili na początku XVII w. z Meksyku hiszpańscy misjonarze. Według tradycji wiozący ją statek spłonął, ona jednak ocalała, chociaż osmalona w pożarze, skąd nazwa Czarny Nazarejczyk. Filipińczycy otaczają ją specjalną czcią, wierząc że udział w procesji zapewni im błogosławieństwo, a manilskie sanktuarium, gdzie na co dzień jest przechowywana, stanowi najpopularniejszy ośrodek pielgrzymkowy w tym kraju.



Filipiny są największym i jednym z dwóch – obok Timoru Wschodniego – krajem Azji, zamieszkanym w większości przez katolików, którzy stanowią tam ponad 80 proc. prawie 100-milionowej ludności.