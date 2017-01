Czy PiS dogadał się z opozycją?

Jak podaje portal Onet.pl, Prawo i Sprawiedliwość uzgodniło porozumienie z Nowoczesną, PSL i Kukiz'15 co do zakończenia trwającego od połowy grudnia kryzysu parlamentarnego. Według źródeł portalu, do porozumienia nie chce dołączyć Platforma Obywatelska.

Według ustaleń portalu, porozumienie zakłada przyjęcie przez Senat poprawek opozycji do budżetu, nad którymi będzie można później debatować w Sejmie. Nieoficjalnie mówi się, że dużą rolę w rozwiązaniu kryzysu miała odegrać strona kościelna. Początkowo na porozumienie nalegały PSL i Kukiz’15, zaś o zmianie stanowiska Nowoczesnej świadczy stanowisko jej szefa, Ryszarda Petru, który zdaje się dążyć do tego typu rozstrzygnięcia. Od początku przeciwko porozumieniu i tym samym przeciw zakończeniu protestu sejmowego miałaby być Platforma Obywatelska.

Nasz komentarz: Jeśli informacja portalu Onet.pl się potwierdziłaby się, byłaby to bardzo dobra wiadomość. Po pierwsze, pokazałoby to, że obóz rządowy i opozycja nie są okopani na swoich stanowiskach. A to dobra wiadomość, bo Polska potrzebuje zarówno sprawnego rządu, jak i sprawnej opozycji, a nie wojny domowej. Kryzys parlamentarny i okupacja sali posiedzeń Sejmu wcale sprawnego działania nie ułatwia. Po drugie, informacje Onetu mogłyby świadczyć, że wbrew opiniom niektórych komentatorów, Kościół dobrze odgrywa swoją rolę w życiu publicznym. Najtrudniejsza do zrozumienia jest w tym wszystkim postawa Platformy Obywatelskiej. Bez względu na intencje, partia ta tylko umacnia narracje, że wedle której PO nie może pogodzić się z utratą władzy i nie potrafi pracować jako odpowiedzialna opozycja.