Premier Szydło w Kalwarii Zebrzydowskiej

Mszy św. w ich intencji, w intencji ich rodzin oraz zmarłych przewodników kalwaryjskich, przewodniczył kustosz sanktuarium o. Azariasz Hess OFM. W modlitwie uczestniczyła premier Rządu RP Beata Szydło, która brała udział w odbywającym się w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkaniu opłatkowym chrzanowskiego okręgu PiS.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. o. Hess podkreślił, że współczesne czasy są naznaczone relatywizmem w każdym obszarze życia ludzkiego, co powoduje, że łatwo zapomnieć o fundamentach wiary. „A przecież, jeśli mamy iść i głosić światu Ewangelię, to powinniśmy wiedzieć, dokąd sami zmierzamy i co stanowi istotę chrześcijaństwa. Dlatego szukamy takich miejsc modlitwy, Bożej obecności, aby znajdować siły do dawania świadectwa Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Maryi, jak to czynili z poświęceniem nasi przodkowie i jak dziś czynią w różnych zakątkach ziemskiego globu wyznawcy Chrystusa, potwierdzając to świadectwo nie tylko głoszonym słowem, ale własną krwią” - mówił.

Kustosz kalwaryjskiego sanktuarium przypomniał, że hasłem obecnego roku duszpasterskiego są słowa „Idźcie i głoście!”, które są zadaniem dla wszystkich chrześcijan. „Aby ta nasza misja była wiarygodna i skuteczna, powinna opierać się jednocześnie na fundamencie, który stanowi modlitwa i praca, czyli słowo i czyn. Oby te kierunki naszego apostołowania nie rozeszły się zbyt szeroko, gdyż w przeciwnym razie pociąg życia się wykolei” - przestrzegał zakonnik.

O. Hess wezwał do szczególnej modlitwy za ojczyznę i zapewnił, że rządzący Polską mają „duchowe zaplecze” w modlitwach stróżów kalwaryjskiego Sanktuarium i przybywających tu pielgrzymów. „Niech Bóg błogosławi Polskę! Niech sprzyja misji szczególnych przewodników narodu: prezydentowi, rządowi i władzom lokalnym oraz polskim rodzinom, dzieciom, młodzieży, tutejszym przewodnikom i wszystkim pielgrzymom” - zakończył.

Po Mszy św. Beata Szydło modliła się pod cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Pani premier obejrzała również piękną, odnowioną szopkę bożonarodzeniową w bazylice i spotkała się we wspólnotami bernardyńskimi klasztoru i seminarium duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Przewodników Kalwaryjskich, Kierowników Asyst i Orkiestr rozpoczęło się koncertem kolęd w wykonaniu Kalwaryjskiej Orkiestry Dętej. Po Mszy św. przewodnicy składali sobie wzajemnie życzenia świąteczne, dzieląc się opłatkie