W nocy z 6 na 7 stycznia prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi uczestniczył we Mszy bożonarodzeniowej sprawowanej przez koptyjskiego patriarchę Aleksandrii Tawadrosa II w Kairze. Przysiągł, że wybuduje kościół.

Prezydent Abd al-Fattah as-Sisi zapewnił tam, że w planowanej nowej stolicy na przedmieściach starej wybudowane zostaną największy w kraju kościół i meczet. Już przeznaczono na ten projekt 100 tys. egipskich funtów, czyli część potrzebnych środków.

Polityk przypomniał też swoje obietnice z zeszłego roku, kiedy to zobowiązał się do odbudowy wszystkich chrześcijańskich miejsc kultu zniszczonych podczas zamieszek po odsunięciu od władzy jego poprzednika, Muhammada Mursiego. Przeprosił za opóźnienia w pracach i wskazał, że już tylko w dwóch kościołach potrzeba ich ukończenia.

As-Sisi był pierwszym egipskim prezydentem, który uczestniczył we Mszy w Boże Narodzenie, a stało się to dokładnie dwa lata temu. Kościół koptyjski obchodzi to święto zgodnie z kalendarzem juliańskim, czyli 7 stycznia.