Patron dnia: św. Rajmund z Penyafort

Rajmund, urodzony między 1170 a 1175 r. w pobliżu Barcelony w Hiszpanii, w starej szlacheckiej rodzinie katalońskiej Penyafort, był spokrewniony z królem Aragonii. Najpierw uczył się w szkole katedralnej a następnie, w roku 1210, udał się do Bolonii, gdzie ukończył prawo kościelne i rzymskie.

Już jako dwudziestoletni młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie, nie otrzymując za swoją pracę wynagrodzenia. W tym też czasie wydał swoje pierwsze monumentalne dzieło „Summę prawa”, podręcznik dla studentów prawa.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

W 1218 roku biskup Barcelony - Berengariusz IV, zakładając wyższą szkołę dla kształcenia kleru swojej diecezji, zaproponował Rajmundowi poprowadzenie wykładów. Tam został on mianowany kanonikiem, archidiakonem i wikariuszem generalnym. Berengariusz równocześnie zaprosił dominikanów, których w 1220 roku przysłał św. Dominik. Rajmund rychło zaprzyjaźnił się z nimi tak dalece, że wstąpił do nich w 1222 roku.



Papież Grzegorz IX w 1230 r. wezwał go do Rzymu i mianował kapelanem pałacu apostolskiego, penitencjariuszem i swoim osobistym spowiednikiem. Jako doradca papieski Rajmund rozwinął szeroką i owocną działalność.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

W 1236 r. Rajmund wrócił do Hiszpanii. Dwa lata później został na kapitule generalnej w Barcelonie wybrany generałem zakonu dominikanów. Miał wówczas ok. 60 lat. Natychmiast zabrał się do przeredagowania konstytucji zakonnych. Okazał się wspaniałym administratorem i organizatorem zakonu, który rozszerzał się po Europie, ale któremu groziło rozluźnienie. Po dwóch latach zrezygnował z funkcji i ponownie poświęcił się apostolatowi.



Napisał dzieła prawnicze: „Summę pastoralną” i „Traktat o małżeństwie”. Był spowiednikiem i doradcą króla Aragonii, Jakuba I, a także wielu mężów stanu.



Umarł w Barcelonie 6 stycznia 1275 r. Jego relikwie spoczywają w Barcelonie, w kościele dominikanów. 29 kwietnia 1601 roku został zaliczony do grona świętych przez papieża Klemensa VIII.