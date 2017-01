Wojciech Fortuna: jestem dumny z postawy polskich skoczków

Stoch wygrał na koniec rywalizacji w Bischofshofen w Święto Trzech Króli. Drugi był Austriak Michael Haybock, a trzeci Żyła. Zawodnik z Zębu jest drugim Polakiem, który zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni. Pierwszym był w 2001 roku Adam Małysz.

"To był piękny dzień, ponieważ Kamil po raz kolejny zdominował światowe skoki narciarskie. Wygrać TCS, być podwójnym mistrzem olimpijskim i mistrzem świata - ta sztuka udała się tylko kilku zawodnikom w historii. Dumny jestem, że w tym elitarnym gronie znalazł się kolejny reprezentant kraju" - nie krył wzruszenia Fortuna.

Jak zaznaczył, dodatkowym powodem do radości jest fakt, że po raz pierwszy w historii dwóch polskich skoczków narciarskich stanęło na podium w klasyfikacji końcowej turnieju.

"Zasłużone, drugie miejsce dla tak świetnie spisującego się w tym sezonie Piotrka, Maciek tuż za podium i cała świetnie skacząca paka - to jest fantastyczne! A przecież to jeszcze nie koniec sezonu! Myślę - jestem pewien - że dadzą nam jeszcze wiele, wiele powodów do radości tak w pucharze jak i lutowych mistrzostwach świata" - podsumował złoty medalista olimpijski z 1972 roku w skokach narciarskich.

Kolejne pucharowe konkursy rozegrane zostaną w Polsce - 14 i 15 stycznia w Wiśle, a tydzień później w Zakopanem.