Czy wolno w Polsce obrażać katolików?

Fale oburzenia w Internecie wywołała relacja z wizyty jednej z blogerek w warszawskiej kawiarni Cafe Foksal. Wraz ze znajomymi miała stać się ona ofiarą antysemickiej agresji pracowników lokalu. Szybko się jednak okazało, że to goście byli agresywną stroną sporu.

Blogerka o pseudonimie Gburrek opublikowała na swoim blogu tekst pod tytułem "Katolicyzm po polsku. Jak zostaliśmy zaatakowani przez obsługę Cafe Foksal". W jej relacji ona i jej przyjaciele, w tym jeden, na co blogerka zwraca uwagę, który wrócił z Izraela, zostali zaatakowani przez obsługę baru za rozmowę o Żydach. Kelnerka miała zwrócić biesiadującym uwagę, że jest katoliczką i nie życzy sobie tego typu rozmów. Do dyskusji miała się też włączyć barmanka, a cała afera miała skończyć się bójką z innymi klientami kawiarni. Wezwana policja też miała się zachować nieodpowiednio, interweniując za mało zdecydowanie. W opinii blogerki, wszystko to ma być dowodem na panujący w Polsce antysemityzm.

Bogerka nie przedstawiła chyba jednak pełnej relacji. Parę dni później Portal Warszawski opublikował na swoim profilu facebookowym relacje osoby podającej się za naocznego świadka zdarzenia. Według niego, blogerka i jej towarzysze pod wpływem alkoholu zaczęli głośną rozmowę o wyższości judaizmu nad katolicyzmem, obrażając m.in. Matkę Boską. Kiedy obsługa zwróciła im uwagę, że mogą tym obrażać uczucia obecnych w kawiarni katolików, to właśnie kompani blogerki mieli zacząć się awanturować. Kiedy barmanka zażądała opuszczenia lokalu, usłyszała stanowczą odmowę. Awanturujące się towarzystwo miało rzucać kuflami i wdać się w bójkę ze stającymi w obronie pracowników lokalu klientami. Opuszczając lokal przyjaciele blogerki mieli odgrażać się znajomościami w Gazecie Wyborczej.

Właścicielka Cafe Foksal odniosła się do zarzutów blogerki i stanowczo odrzuciła oskarżenia o antysemityzm. Całe zajście wywołało olbrzymie poruszenie w Internecie a w odpowiedzi na facebookowy profil "Bojkot Cafe Foksal 2017 - nie dla przemocy i antysemityzmu!" powstał profil "W obronie Cafe Foksal - nie dla obrażania Chrześcijan w Warszawie!".