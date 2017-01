"Dlaczego na ślubie nie będzie Alleluja ze Shreka"

Katecheza, która tradycyjnie odbywa się w drugi czwartek miesiąca rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30, po której nastąpi część konferencyjna. Czwarta z katechez dotyczących liturgii poruszać będzie zagadnienia muzyki liturgicznej. Wygłosi ją o. Grzegorz Doniec OP – pracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, która współorganizuje tegoroczny cykl. Trzecią część stanowi spotkanie przy herbacie w salce parafialnej – wówczas można zadać pytania prowadzącemu katechezę.



„Jak się ma współczesna muzyka kościelna? Jest z nią lepiej czy gorzej niż jeszcze kilka wieków temu? Podoba się nam czy nie? Wolimy stare, nabożne, choć nieco nieraz ckliwe pieśni czy może żywe utwory grane na gitarach i wyśpiewywane przez parafialne zespoły młodzieżowe? A może chorał gregoriański? Kolędy czy raczej kanony z Taize? I... co na to Pan Bóg? Podobają Mu się te nasze psalmy i hymny? Śpiewamy dla siebie, by "lepiej nam się modliło" czy może – na Jego chwałę?” – stawiają pytania organizatorzy wydarzenia ze wspólnoty Sala na Górze.



„Jak się okazuje – muzyka kościelna to nie taka prosta sprawa! Możemy się oburzać na nadużycia, mieć swoje upodobania, ale nie wolno nam zapominać, że również tę dziedzinę związaną z liturgią obowiązują pewne reguły” – mówi Anna Wojna ze wspólnoty Sala na Górze.



O. Grzegorz Doniec jest kapłanem od 2016 r. Ukończył także Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klarnetu. Koncertował m.in. z Orkiestrą Państwowej Filharmonii. W zakonie, jako wieloletni kantor, uczył śpiewu i był inicjatorem różnych inicjatyw muzycznych, związanych głównie z popularyzacją chorału gregoriańskiego. Swoją pracę magisterską z teologii poświęcił prezentacji muzyki liturgicznej w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Kontynuuje studia licencjacko-doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego św. Jana Pawła II w Krakowie. W Szkole Kantorów przy swoim zakonie prowadzi zajęcia z teologii liturgii i doboru śpiewu liturgicznego.



Wspólnota Sala na Górze co roku przygotowuje i prowadzi cykl katechez na wybrany przez młodych temat. W ubiegłym roku w ramach trwającego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i przygotowań do ŚDM Kraków 2016 omawiano zagadnienia miłosierdzia. Konferencje prowadzili m.in. Szymon Hołownia i s. Małgorzata Chmielewska.