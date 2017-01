Świeckim okiem

Doskonały Bóg, którego wszystkie dzieła są doskonałe, nieustannie zaskakuje mnie tym, że zleca ich wykonanie niedoskonałym ludziom. Dla Pana Boga nieważne jest, ile mam grzechów i wad. Liczy się tylko to, czy zechcę z Nim współpracować. Nie ma On wątpliwości co do Swoich pełnych pokoju zamiarów wobec mnie. To ja każdego dnia zadaję sobie to pytanie: dlaczego w powołaniu mnie do podejmowania Twoich dzieł widziałeś słuszność? Dzięki służbie Pan Bóg umożliwia mi dostrzeżenie w sobie czegoś więcej niż moją słabość. Zadania, które mi zleca, pozwalają odnaleźć dane mi przez Niego talenty i umiejętności. Zobaczyć to, co w Jego zamyśle we mnie i innych jest najpiękniejsze. On wie, co robi, mnie pozostaje tylko uwierzyć i Mu zaufać. •