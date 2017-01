Już wiedzą, kto zaatakował w Stambule

W wywiadzie dla agencji prasowej Anatolia Cavusoglu nie ujawnił imienia i nazwiska terrorysty.

Agencja Anatolia podała, że w związku z zamachem na klub nocny w Stambule do tej pory zatrzymano ok. 20 osób. Wcześniej informowała, że w mieście Izmir na zachodzie kraju aresztowano w środę co najmniej pięciu domniemanych bojowników Państwa Islamskiego (IS).

Prywatna agencja prasowa Dogan podała z kolei, że prowadzona w środę policyjna akcja wymierzona jest w trzy rodziny, które ok. 20 dni temu przybyły do Izmiru z Konyi, miasta w środkowej w Turcji, gdzie - jak informowały media - przebywał zamachowiec przed dokonaniem ataku w Stambule. Według agencji Dogan zatrzymano łącznie 27 osób, w tym kobiety i dzieci.

W noc sylwestrową uzbrojony mężczyzna wtargnął do popularnego klubu nocnego Reina w europejskiej części Stambułu. Zastrzelił tam 39 osób, a blisko 70 ranił.