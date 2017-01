Rewolta w centrum pierwszego przyjęcia migrantów

Należy wprowadzić system przyjmowania migrantów „rozpostarty na cały kraj, z placówkami o mniejszych liczbach” ludzi wziętych pod opiekę. Do takich zmian we Włoszech wezwał dyrektor działającej przy tamtejszym episkopacie Fundacji „Migrantes”.

Ks. Giancarlo Perego odniósł się do rewolty, do jakiej doszło w nocy z 2 na 3 stycznia w miejscowości Cona w regionie Wenecji. Przebywający tam w dużych liczbach uchodźcy rozpoczęli powstanie po śmierci 25-letniej kobiety, pochodzącej z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Katolicki kapłan potępił zarówno samą rebelię, jak i niedopatrzenia oraz braki we włoskim systemie. „Fakt, że karetka przyjechała dopiero po 5 godzinach, aby zająć się kobietą w stanie zagrożenia życia” to „poważne niedociągnięcie” wskazał. Jako rozwiązanie sytuacji, Fundacja „Migrantes” proponuje stworzenie więcej mniejszych placówek powierzonych władzom lokalnym, a przez nie kompetentnym organizacjom. Są one bowiem o wiele lepiej utrzymywane, a przez to mniej narażone na podobne zajścia.